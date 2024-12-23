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Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри

Бокс

А есть ли в этом смысл

Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто должен стать следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

"Реальность такова, что у Тайсона Фьюри остался только один вариант — бой с Энтони Джошуа. Это будет самым большим поединком в истории британского бокса. Его все захотят увидеть. Лично по моему мнению, бой Эй Джея с Фьюри — единственный вариант развития событий. Один бой пройдёт в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а второй — в Эр-Рияде. Я буду подталкивать его превосходительство Турки Аль аш-Шейха к тому, чтобы он организовал эту встречу", — приводит слова Хирна портал DAZN.

Напомним, что Тайсон Фьюри потерпел поражение в реванше с Александром Усиком единогласным решением суддей.

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Эдди Хирн
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