Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто должен стать следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

"Реальность такова, что у Тайсона Фьюри остался только один вариант — бой с Энтони Джошуа. Это будет самым большим поединком в истории британского бокса. Его все захотят увидеть. Лично по моему мнению, бой Эй Джея с Фьюри — единственный вариант развития событий. Один бой пройдёт в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а второй — в Эр-Рияде. Я буду подталкивать его превосходительство Турки Аль аш-Шейха к тому, чтобы он организовал эту встречу", — приводит слова Хирна портал DAZN.

Напомним, что Тайсон Фьюри потерпел поражение в реванше с Александром Усиком единогласным решением суддей.