Нганну: Не согласен с подсчетами искуственного интелекта, бой Усик - Фьюри был довольно близким

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну оценил реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.

"Бой был довольно близким. Возможно, Усик всё равно победил бы. В конце поединка я не был уверен, что кто-то однозначно одержал верх, поскольку победить мог бы и один, и второй. По моим подсчётам результат был более близким.

Согласен ли я со счётом, который поставил искусственный интеллект (118-112 в пользу Усика)? Нет, нет — искусственный интеллект может быть умный, но он не понимает спорт должным образом. Это мужской спорт, а не машинный. Не думаю, что искусственный интеллект имеет все специфические данные для оценки боксёрского поединка", — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.