  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Карл Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карл Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри

Бокс

В нескольких раундах британец не смог определить победителя

Карл Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о результате поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Близкий бой. С первого раунда и примерно до шестого или седьмого всё было довольно конкурентно. Я попеременно отдавал раунды Тайсону и Усику. В нескольких раундах я не смог определить победителя.

Переломный момент, вероятно, произошёл в шестом или седьмом раунде. Усик сократил дистанцию и включился, как только почувствовал, что Тайсон начал уставать", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

По теме
yellow-arrow
Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика
yellow-arrow
"На классе", - экс-игрок сборной Украины оценил победу Усика над Фьюри
yellow-arrow
Нганну: Не согласен с подсчетами искуственного интелекта, бой Усик - Фьюри был довольно близким
Карл Фроч
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости