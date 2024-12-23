Карл Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о результате поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Близкий бой. С первого раунда и примерно до шестого или седьмого всё было довольно конкурентно. Я попеременно отдавал раунды Тайсону и Усику. В нескольких раундах я не смог определить победителя.

Переломный момент, вероятно, произошёл в шестом или седьмом раунде. Усик сократил дистанцию и включился, как только почувствовал, что Тайсон начал уставать", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.