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Карл Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри
В нескольких раундах британец не смог определить победителя
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о результате поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Близкий бой. С первого раунда и примерно до шестого или седьмого всё было довольно конкурентно. Я попеременно отдавал раунды Тайсону и Усику. В нескольких раундах я не смог определить победителя.
Переломный момент, вероятно, произошёл в шестом или седьмом раунде. Усик сократил дистанцию и включился, как только почувствовал, что Тайсон начал уставать", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
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