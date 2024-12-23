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Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика
Британец совершенно прав
Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа призвал соотечественника Тайсона Фьюри завершить карьеру.
Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии Фьюри проиграл единогласным решением Александру Усику. Поражение стало для него вторым от украинца.
"Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора уйти. Не знаю… Как по мне, он должен завершить карьеру. Он добился всего. Наступило моё время, и я буду следующим лидером супертяжёлого веса", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
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Matachorros (Chicago)
23.12.2024 в 22:54
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