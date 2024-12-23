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Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика

Бокс
Обновлено

Британец совершенно прав

Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа призвал соотечественника Тайсона Фьюри завершить карьеру.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии Фьюри проиграл единогласным решением Александру Усику. Поражение стало для него вторым от украинца.

"Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора уйти. Не знаю… Как по мне, он должен завершить карьеру. Он добился всего. Наступило моё время, и я буду следующим лидером супертяжёлого веса", — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
23.12.2024 в 22:54
Боишься чтобы тебя цыган не прибил со злости? Фьюри еше вас намотает на кулак
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
23.12.2024 в 22:54
Боишься чтобы тебя цыган не прибил со злости? Фьюри еше вас намотает на кулак
Ответить
0
0

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