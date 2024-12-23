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Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом

Бокс

И это не Майк Тайсон

Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский блогер и боксёр Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом, который ему приходилось выдерживать.

"Я бы сказал, что Томми Фьюри, поскольку его удары нельзя увидеть. С Томми было сложнее, но я мог предвидеть удары Майка. Он был силён, но не нанёс ни одного чистого удара. Так что, честно говоря, я не почувствовал всей мощи Майка Тайсона, но это хорошо. Вы же не хотите этого", — приводит слова Пола портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри состоялся 26 февраля 2023 года в Саудовской Аравии. Бой завершился победой британца раздельным решением судей.

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Джейк Пол
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