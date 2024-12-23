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Президент WBC заявил, что заинтересован в организации трилогии Усик - Фьюри

Бокс

А какой смысл?

Президент WBC заявил, что заинтересован в организации трилогии Усик - Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал результат реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Напомним, украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

"Как по мне, это был очень близкий бой и отличный способ завершить год. Тайсон Фьюри по-прежнему на многое способен.

Интересна ли мне трилогия? Конечно. Первый бой получился очень драматичным. Второй поединок подарил нам высокий темп, качество бокса, технику и стратегию. Они могут подраться 10-20 раз, и все бои будут близкими", — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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