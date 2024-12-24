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Усик с женой уже на пути в Украину. Фото

Бокс

Великолепная пара

Усик с женой уже на пути в Украину. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вместе со своей женой Екатериной отправились в Украину. Соответствующие фото девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Усик с женой уже на пути в Украину. Фото - изображение 1Усик с женой уже на пути в Украину. Фото - изображение 2

Напомним, ранее промоутер Фьюри рассказал, где может состояться поединок Тайсона против Джошуа.

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