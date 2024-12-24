Усик с женой уже на пути в Украину. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) вместе со своей женой Екатериной отправились в Украину. Соответствующие фото девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее промоутер Фьюри рассказал , где может состояться поединок Тайсона против Джошуа.