Хижняк рассказал о перспективах перехода в профессионалы

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк рассказал, когда планирует принять решение о возможности выступлений на профессиональном уровне. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Профессиональную карьеру не откладываю, это ценно и интересно для меня. Но нужно немного времени, чтобы освоить это направление. На 2025 год не планирую, потому что события, которые будут происходить в моей жизни, неотделимы от моей профессиональной карьеры.

Это подготовка к тому, чтобы я делал бокс для моей страны и всего мира. После нового года буду работать в этом направлении" – сказал Александр.