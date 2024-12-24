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Хижняк рассказал о перспективах перехода в профессионалы

Бокс

Все постепенно – не будет ли поздно

Хижняк рассказал о перспективах перехода в профессионалы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк рассказал, когда планирует принять решение о возможности выступлений на профессиональном уровне. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Профессиональную карьеру не откладываю, это ценно и интересно для меня. Но нужно немного времени, чтобы освоить это направление. На 2025 год не планирую, потому что события, которые будут происходить в моей жизни, неотделимы от моей профессиональной карьеры.

Это подготовка к тому, чтобы я делал бокс для моей страны и всего мира. После нового года буду работать в этом направлении" – сказал Александр.

Напомним, что ранее Усик назвал победителя в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри.

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Александр Хижняк
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