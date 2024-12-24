Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хижняк рассказал о перспективах перехода в профессионалы
Все постепенно – не будет ли поздно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк рассказал, когда планирует принять решение о возможности выступлений на профессиональном уровне. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Профессиональную карьеру не откладываю, это ценно и интересно для меня. Но нужно немного времени, чтобы освоить это направление. На 2025 год не планирую, потому что события, которые будут происходить в моей жизни, неотделимы от моей профессиональной карьеры.
Это подготовка к тому, чтобы я делал бокс для моей страны и всего мира. После нового года буду работать в этом направлении" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника
- Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика
- Усик - Фьюри 2: чего ждать от главного боя века в боксе
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола