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Фьюри – о Саудовской Аравии: Мы ничего не получим в этой стране
Кучу денег и больше ничего
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) выразил недовольство решением судей.
Фьюри: Меня там ограбили. Нах*й их. Как ты думаешь, Бен? Только честно.
Бен: Я думаю, что это было очень близкое сражение. Я думал, ты одержишь победу, если честно.
Фьюри: Клянусь Богом, я думал, что выиграл по крайней мере на три раунда. Я контролировал бой, заставил его работать и тому подобное. Нах*й это все. Говорю вам как есть, мы ничего не получим в этой стране.
Напомним, что ранее стали
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