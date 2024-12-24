Фьюри – о Саудовской Аравии: Мы ничего не получим в этой стране

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) выразил недовольство решением судей.

Фьюри : Меня там ограбили. Нах*й их. Как ты думаешь, Бен? Только честно.

Бен : Я думаю, что это было очень близкое сражение. Я думал, ты одержишь победу, если честно.

Фьюри : Клянусь Богом, я думал, что выиграл по крайней мере на три раунда. Я контролировал бой, заставил его работать и тому подобное. Нах*й это все. Говорю вам как есть, мы ничего не получим в этой стране.