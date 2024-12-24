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Фьюри – о Саудовской Аравии: Мы ничего не получим в этой стране

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Фьюри – о Саудовской Аравии: Мы ничего не получим в этой стране

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) выразил недовольство решением судей.

Фьюри: Меня там ограбили. Нах*й их. Как ты думаешь, Бен? Только честно.

Бен: Я думаю, что это было очень близкое сражение. Я думал, ты одержишь победу, если честно.

Фьюри: Клянусь Богом, я думал, что выиграл по крайней мере на три раунда. Я контролировал бой, заставил его работать и тому подобное. Нах*й это все. Говорю вам как есть, мы ничего не получим в этой стране.

Напомним, что ранее стали известны гонорары обоих боксеров за бой-реванш.

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Комментарии
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Bаrcelinius
24.12.2024 в 11:48
Наконец-то это недоразумение пропадёт из бокса. Пародия на боксёра. Мешок кричащего сала.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
24.12.2024 в 11:48
Наконец-то это недоразумение пропадёт из бокса. Пародия на боксёра. Мешок кричащего сала.
Ответить
1
0

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