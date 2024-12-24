Промоутер Усика назвал своего фаворита в противостоянии Дюбуа-Паркер

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, на кого делает ставку в бою между чемпионом по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Его слова цитирует talksport.com:

"Дюбуа ждет сражение с очень сильным соперником. Я делаю ставку на Джозефа Паркера" – сказал специалист.

Напомним, что бой Паркер-Дюбуа состоится 11 февраля в Саудовской Аравии. Там может определиться следующий соперник Усика.