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Усик выразил желание записать совместный трек с известным украинским певцом

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Усик выразил желание записать совместный трек с известным украинским певцом

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что не против записать общий трек с известным украинским певцом Артемом Пивоваровым. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Это отличный парень. Очень энергичный. Хорошая музыка.

– Он мне сказал, что хочет записать песню с тобой в будущем, сделаешь ли ты это?

– С Артемом? Мы сделаем это, конечно, - сказал Усик.

Напомним, ранее промоутер Усика назвал своего фаворита в противостоянии Дюбуа-Паркер.

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