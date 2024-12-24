Усик выразил желание записать совместный трек с известным украинским певцом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что не против записать общий трек с известным украинским певцом Артемом Пивоваровым. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Это отличный парень. Очень энергичный. Хорошая музыка.

– Он мне сказал, что хочет записать песню с тобой в будущем, сделаешь ли ты это?

– С Артемом? Мы сделаем это, конечно, - сказал Усик.