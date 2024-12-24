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Усик выразил желание записать совместный трек с известным украинским певцом
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, что не против записать общий трек с известным украинским певцом Артемом Пивоваровым. Его слова цитирует Boxing King Media:
– Это отличный парень. Очень энергичный. Хорошая музыка.
– Он мне сказал, что хочет записать песню с тобой в будущем, сделаешь ли ты это?
– С Артемом? Мы сделаем это, конечно, - сказал Усик.
Напомним, ранее промоутер Усика
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