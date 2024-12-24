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Легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика
Правильные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Легендарный супертяж Эвандер Холифилд обратился со словами поддержки к Тайсону Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Тайсон Фьюри, отличная работа. Мужик, я знаю, что ты вернешься. Проведи время со своей семьей" – сказал Эвандер.
Напомним, что в поединке-реванше 21 декабря в Саудовской Аравии Усик победил Фьюри единогласным решением судей 116-112 и оставил за собой чемпионские пояса королевского дивизиона.
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