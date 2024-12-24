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Легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика

Бокс
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Правильные слова

Легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный супертяж Эвандер Холифилд обратился со словами поддержки к Тайсону Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Тайсон Фьюри, отличная работа. Мужик, я знаю, что ты вернешься. Проведи время со своей семьей" – сказал Эвандер.

Напомним, что в поединке-реванше 21 декабря в Саудовской Аравии Усик победил Фьюри единогласным решением судей 116-112 и оставил за собой чемпионские пояса королевского дивизиона.

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Эвандер Холифилд Александр Усик Тайсон Фьюри
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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2024 в 16:26
чем это пузо может похвастаться, кроме габаритов? разве что наглостью и физдежом! нах его с ринга!
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2024 в 16:26
чем это пузо может похвастаться, кроме габаритов? разве что наглостью и физдежом! нах его с ринга!
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
24.12.2024 в 13:42
Да нах он нужен этот жирный клоун. Пусть идёт заниматься любимым делом, бухать, нюхать и в пабах дебоширить.
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1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
24.12.2024 в 14:01
Барсел@х. Ти в точку себе описав
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0
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