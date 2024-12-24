Легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика

Легендарный супертяж Эвандер Холифилд обратился со словами поддержки к Тайсону Фьюри (34-2-1; 24 КО) сразу после поражения в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Тайсон Фьюри, отличная работа. Мужик, я знаю, что ты вернешься. Проведи время со своей семьей" – сказал Эвандер.