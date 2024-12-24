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Президент НОК: Хижняк будет готовиться к следующей Олимпиаде
Переход в профи откладывается на неопределенный срок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк останется в любителях и будет готовиться к следующей Олимпиаде. Его слова цитирует Спорт-Экспресс:
– Перейдет ли наш олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк в профессионалы? Об этом ходят разные слухи.
– Он остается в олимпийском спорте. Это точно. Александр будет готовиться на следующую Олимпиаду, – сказал Гутцайт.
Напомним, что ранее Гутцайт
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