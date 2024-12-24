Президент НОК: Хижняк будет готовиться к следующей Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк останется в любителях и будет готовиться к следующей Олимпиаде. Его слова цитирует Спорт-Экспресс:

– Перейдет ли наш олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк в профессионалы? Об этом ходят разные слухи.

– Он остается в олимпийском спорте. Это точно. Александр будет готовиться на следующую Олимпиаду, – сказал Гутцайт.