Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру

Латвийский боксер Майрис Бриедис призвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) завершить профессиональную карьеру.

"Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так поступил. Почему? Потому что уйти хорошо нужно уметь.

Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки, которые были возможны в крузерах, благодаря Суперсерии. Благодаря Англии и английским боксерам он забрал все, что можно было унести" – сказал Бриедис.