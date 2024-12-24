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Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру
Возможно, в его словах есть доля истины
Фото: Getty Images
Латвийский боксер Майрис Бриедис призвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) завершить профессиональную карьеру.
"Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так поступил. Почему? Потому что уйти хорошо нужно уметь.
Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки, которые были возможны в крузерах, благодаря Суперсерии. Благодаря Англии и английским боксерам он забрал все, что можно было унести" – сказал Бриедис.
Напомним, что ранее Усик
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