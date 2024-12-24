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Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру

Бокс

Возможно, в его словах есть доля истины

Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру

Фото: Getty Images

Новина українською

Латвийский боксер Майрис Бриедис призвал украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) завершить профессиональную карьеру.

"Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так поступил. Почему? Потому что уйти хорошо нужно уметь.

Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки, которые были возможны в крузерах, благодаря Суперсерии. Благодаря Англии и английским боксерам он забрал все, что можно было унести" – сказал Бриедис.

Напомним, что ранее Усик выразил желание записать общий трек с известным украинским певцом.

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Александр Усик Майрис Бриедис
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Хижняк
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