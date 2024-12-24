Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри по видеосвязи

Британский супертяж Дерек Чисора поздравил украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) с победой над Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше.

Чисора : Как ты, мой брат?

Усик : У меня все хорошо. Все хорошо.

Чисора : Поздравляю. Позволь мне сфотографировать тебя. Я сфотографировал. Поздравляю, ты молодец, брат.

Усик : Спасибо, мой друг.

Чисора : Молодец. Поздравляю тебя, мужик.

Усик : Ты как?

Чисора : Нормально. Когда ты приедешь в Лондон, я хочу поужинать с тобой. Пожалуйста, дай мне знать.

Усик : Добро

Чисора : Да?

Усик : Да.

Чисора : Спасибо, мужик. Спасибо, мой brother.