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Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри по видеосвязи

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Друзья с первого удара

Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри по видеосвязи

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Британский супертяж Дерек Чисора поздравил украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) с победой над Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше.

Чисора: Как ты, мой брат?

Усик: У меня все хорошо. Все хорошо.

Чисора: Поздравляю. Позволь мне сфотографировать тебя. Я сфотографировал. Поздравляю, ты молодец, брат.

Усик: Спасибо, мой друг.

Чисора: Молодец. Поздравляю тебя, мужик.

Усик: Ты как?

Чисора: Нормально. Когда ты приедешь в Лондон, я хочу поужинать с тобой. Пожалуйста, дай мне знать.

Усик: Добро

Чисора: Да?

Усик: Да.

Чисора: Спасибо, мужик. Спасибо, мой brother.

Напомним, что ранее легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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