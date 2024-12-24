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Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри по видеосвязи
Друзья с первого удара
Британский супертяж Дерек Чисора поздравил украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) с победой над Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) в поединке-реванше.
Чисора: Как ты, мой брат?
Усик: У меня все хорошо. Все хорошо.
Чисора: Поздравляю. Позволь мне сфотографировать тебя. Я сфотографировал. Поздравляю, ты молодец, брат.
Усик: Спасибо, мой друг.
Чисора: Молодец. Поздравляю тебя, мужик.
Усик: Ты как?
Чисора: Нормально. Когда ты приедешь в Лондон, я хочу поужинать с тобой. Пожалуйста, дай мне знать.
Усик: Добро
Чисора: Да?
Усик: Да.
Чисора: Спасибо, мужик. Спасибо, мой brother.
Напомним, что ранее легенда мирового бокса поддержал Фьюри
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