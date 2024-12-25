  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Фьюри – о возможном поединке с Джошуа: Хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Фьюри – о возможном поединке с Джошуа: Хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона

Бокс
Обновлено

Комментарий специалиста

Промоутер Фьюри – о возможном поединке с Джошуа: Хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о возможности организации поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Если Тайсон хочет драться, то он будет драться. Если нет, он все равно победитель. Если он встретится с Джошуа, они продадут все места на любой арене.

Лично я хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона. Если нет, кого это волнует? Этим ребятам больше нечего доказывать. У обоих были выдающиеся карьеры. Они блестяще представляли Великобританию. Ребята делали то, что их просили и теперь у них куча денег в банке. Они финансово обеспечены. Им больше не надо драться" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее легенда мирового бокса поддержал Фьюри после поражения в бою против Усика.

По теме
yellow-arrow
Фьюри – о ближайших планах: Поеду домой, у меня будет прекрасное Рождество
yellow-arrow
Уайт – о Дюбуа: Он должен думать о Джозефе Паркере, а не об Усике
yellow-arrow
Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру
Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
boxing247
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости