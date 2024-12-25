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Промоутер Фьюри – о возможном поединке с Джошуа: Хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона
Комментарий специалиста
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о возможности организации поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Если Тайсон хочет драться, то он будет драться. Если нет, он все равно победитель. Если он встретится с Джошуа, они продадут все места на любой арене.
Лично я хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона. Если нет, кого это волнует? Этим ребятам больше нечего доказывать. У обоих были выдающиеся карьеры. Они блестяще представляли Великобританию. Ребята делали то, что их просили и теперь у них куча денег в банке. Они финансово обеспечены. Им больше не надо драться" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее
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