  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт – о Дюбуа: Он должен думать о Джозефе Паркере, а не об Усике
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт – о Дюбуа: Он должен думать о Джозефе Паркере, а не об Усике

Бокс
Обновлено

Правильные слова

Уайт – о Дюбуа: Он должен думать о Джозефе Паркере, а не об Усике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт (31-3; 21 КО) призвал своего соотечественника, чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) сосредоточиться на подготовке к поединку против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО) вместо того, чтобы вызвать на бой чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Дюбуа сходит с ума. Он должен думать о Джозефе Паркере. Он сходит с ума. Он потерялся. Джозеф Паркер – непростой соперник. Это какое-то безумие, потому что у него впереди большое опасное сражение, это не имеет смысла. Слушайте, сейчас Дюбуа уверен в себе, и ему все равно, он сходит с ума.

Вот так проигрываются бои, бойцы не обращают внимания на соперников ради больших поединков. Джозеф Паркер стал лучше за последние два года" – сказал Уайт.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри оценил возможность поединка против Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Фьюри – о ближайших планах: Поеду домой, у меня будет прекрасное Рождество
yellow-arrow
Промоутер Фьюри – о возможном поединке с Джошуа: Хочу, чтобы это сражение произошло, но все зависит от решения Тайсона
yellow-arrow
Бывший соперник Усика призвал Александра завершить профессиональную карьеру
Александр Усик Диллиан Уайт Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
secondsout
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости