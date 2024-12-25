Уайт – о Дюбуа: Он должен думать о Джозефе Паркере, а не об Усике

Британский супертяж Диллиан Уайт (31-3; 21 КО) призвал своего соотечественника, чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) сосредоточиться на подготовке к поединку против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО) вместо того, чтобы вызвать на бой чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Дюбуа сходит с ума. Он должен думать о Джозефе Паркере. Он сходит с ума. Он потерялся. Джозеф Паркер – непростой соперник. Это какое-то безумие, потому что у него впереди большое опасное сражение, это не имеет смысла. Слушайте, сейчас Дюбуа уверен в себе, и ему все равно, он сходит с ума.

Вот так проигрываются бои, бойцы не обращают внимания на соперников ради больших поединков. Джозеф Паркер стал лучше за последние два года" – сказал Уайт.