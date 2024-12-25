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Фьюри – о ближайших планах: Поеду домой, у меня будет прекрасное Рождество

Бокс
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Ну Merry Christmas

Фьюри – о ближайших планах: Поеду домой, у меня будет прекрасное Рождество

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) после поражения в поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) рассказал, что планирует делать в ближайшее время. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я теперь поеду домой, у меня будет прекрасное Рождество. Я не был дома три месяца, я готовился в тренировочном лагере. Так что буду дома, буду наслаждаться жизнью.

Как я говорил, Усику сделали подарок к Рождеству, но это не его вина. Я его поздравил, а теперь буду радоваться жизни дома" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри оценил возможность боя против Джошуа.

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