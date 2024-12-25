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Усик-Фьюри: Лучшие моменты боя с ринг-сайда, подсказки тренерских углов. Видео

Бокс
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Это было невероятно

Усик-Фьюри: Лучшие моменты боя с ринг-сайда, подсказки тренерских углов. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Канал TNT Sport Boxing опубликовал видео-подборку лучших моментов поединка-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

Показаны самые яркие моменты боя с ринг-сайда и подсказки тренерских углов обоим боксерам.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о ближайших планах на будущее.

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Александр Усик
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