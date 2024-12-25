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Уоррен – о натянутых шортах Фьюри: То, как он их носил, было законно
Очень смешно
Getty Images / Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что не видит нарушений в том, какие боксерские шорты надел его подопечный в поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика ( 23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:
"Один из журналистов сказал, что Фьюри задрал шорты прямо под соски. Это полная ахинея. Рефери вошел в раздевалку перед боем. То, как он их носил, было законно. Вы слышали хоть одну жалобу со стороны Усика? Никакой. Какой-то идиот, ничего не знающий о боксе, сказал это. Это просто смешно.
Борода – тоже не проблема. Полная куча дерьма и не проблема. Если бы это было незаконно, ему не позволили бы носить бороду. Сколько вы видели бойцов, выходящих на ринг с бородами?" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Фьюри
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