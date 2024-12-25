Чемпион мира в полутяжелом весе не против выйти на бой против Усика

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Давид Бенавидес (29-0, 24 КО) рассказал, что готов выйти на поединок против чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

"Если честно, сначала я должен расправиться с монстрами в своем весе. Не думаю, что у меня достаточно опыта для боя с Усиком, буду честным на 100%. Никогда не говори никогда, может быть, в будущем, но я сейчас сфокусирован на другом. Может, через 5-6 лет, но сколько ему будет, 40? Или даже старше.

Я очень уважаю Усика. Он – лучший в истории. Если у меня будет возможность разделить с ним ринг, я не откажусь, но это будет самое тяжелое сражение моей жизни" – сказал Бенавидес.