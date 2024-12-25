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Усику подарили фигурку кота. Фото

Бокс
Обновлено

Кто-то с юмором

Усику подарили фигурку кота. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Нашему спортсмену подарили фигурку кота, составленную из конструктора. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Чемпион мира в полутяжелом весе не против выйти на бой против Усика

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