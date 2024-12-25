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Усику подарили фигурку кота. Фото
Кто-то с юмором
Фото: Getty Images
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Нашему спортсмену подарили фигурку кота, составленную из конструктора. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
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