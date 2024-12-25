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Хижняк – об Усике: Благодарен Александру за то, что он делает сейчас
Пример для подражания
Getty Images / Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк рассказал о своем отношении к чемпиону мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). Его слова цитирует Спорт-Экспресс:
— Пожалуйста, оцените последний бой Саши Усика против Фьюри и победы других трех украинцев – выступавших в его андеркарде Андрея Новицкого, Сергея Богачука и Даниэля Лапина?
— Хочу поздравить всех украинских боксеров-профессионалов, которые на днях одержали победы. Особенно радуюсь за Александра Усика. Счастлив, что им это удалось прославить Украину на весь мир. И рад, что знаю всех этих сильных боксеров лично.
— На кого из боксеров равняетесь или кто пример для подражания?
— Я благодарен Александру Усику за то, что он сейчас делает. Он является большим примером для подражания всем украинским боксерам.
— Премия в 100 тысяч долларов, которую обещал Вам и вручил Александр Усик за олимпийское золото, была для вас серьезным стимулом? Или все же победа на Олимпиаде важнее любых средств?
— Конечно, премия от Усика была дополнительным стимулом. Это было важно и ценно для меня. Я благодарен Александру за поддержку, – сказал Хижняк.
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