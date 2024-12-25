  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. BoxReс обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, Усик – лидер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

BoxReс обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, Усик – лидер

Бокс
Обновлено

Приятно видеть

BoxReс обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, Усик – лидер

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Отмой боксерский портал BoxReс обновил список лучших супертяжеловесов мира. Возглавляет рейтинг чемпион по версиям WBA, WBО, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Вторым идет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), а ТОП-3 замыкает немец Агит Кабаел (25-0; 17 КО).

ТОП 10 по версии BoxReс:

BoxReс обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, Усик – лидер - изображение 1

Напомним, что ранее Усику подарили фигурку кота.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Фьюри: Временами мне казалось, что преимущество на стороне Тайсона
yellow-arrow
Украинцы заняли подиум. BoxingScene опубликовал десятку лучших супертяжеловесов 21 века
yellow-arrow
Теофимо Лопес встретится с пуэрториканским нокаутером 
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости