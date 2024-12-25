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BoxReс обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, Усик – лидер
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Отмой боксерский портал BoxReс обновил список лучших супертяжеловесов мира. Возглавляет рейтинг чемпион по версиям WBA, WBО, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Вторым идет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО), а ТОП-3 замыкает немец Агит Кабаел (25-0; 17 КО).
ТОП 10 по версии BoxReс:
Напомним, что ранее Усику
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