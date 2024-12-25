Теофимо Лопес встретится с пуэрториканским нокаутером 

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO), удерживающий титул WBO в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг), завершает переговоры о поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (21-2, 21 KO).

Ожидается, что поединок состоится 16 марта в США.

Сабриэлю Матиасу 32 года, он дебютировал в профессионалах в 2015 году и в феврале 2023-го завоевал вакантный титул IBF в первом полусреднем весе, но уступил его во второй защите.