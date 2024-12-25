Украинцы заняли подиум. BoxingScene опубликовал десятку лучших супертяжеловесов 21 века

Авторитетное издание BoxingScene обновило рейтинг лучших боксеров 21 века. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после второй победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри возглавил топ-10.

1. Александр Усик (действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO)

2. Владимир Кличко (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

3. Виталий Кличко («вечный» чемпион мира по версии WBC)

4. Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира)

5. Тайсон Фьюри (бывший линейный чемпион мира)

6. Энтони Джошуа (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

7. Деонтей Уайлдер (экс-чемпион мира по версии WBC)

8. Джозеф Паркер (экс-чемпион мира по версии WBO)

9. Энди Руис (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

10. Крис Бёрд (экс-чемпион мира по версии IBF)