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Украинцы заняли подиум. BoxingScene опубликовал десятку лучших супертяжеловесов 21 века

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Тайсон Фьюри расположился на пятой строчке

Украинцы заняли подиум. BoxingScene опубликовал десятку лучших супертяжеловесов 21 века

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание BoxingScene обновило рейтинг лучших боксеров 21 века. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после второй победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри возглавил топ-10.

1. Александр Усик (действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO)

2. Владимир Кличко (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

3. Виталий Кличко («вечный» чемпион мира по версии WBC)

4. Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира)

5. Тайсон Фьюри (бывший линейный чемпион мира)

6. Энтони Джошуа (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

7. Деонтей Уайлдер (экс-чемпион мира по версии WBC)

8. Джозеф Паркер (экс-чемпион мира по версии WBO)

9. Энди Руис (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)

10. Крис Бёрд (экс-чемпион мира по версии IBF)

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