Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинцы заняли подиум. BoxingScene опубликовал десятку лучших супертяжеловесов 21 века
Тайсон Фьюри расположился на пятой строчке
Фото: Getty Images
Авторитетное издание BoxingScene обновило рейтинг лучших боксеров 21 века. Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после второй победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри возглавил топ-10.
1. Александр Усик (действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO)
2. Владимир Кличко (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
3. Виталий Кличко («вечный» чемпион мира по версии WBC)
4. Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира)
5. Тайсон Фьюри (бывший линейный чемпион мира)
6. Энтони Джошуа (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
7. Деонтей Уайлдер (экс-чемпион мира по версии WBC)
8. Джозеф Паркер (экс-чемпион мира по версии WBO)
9. Энди Руис (экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO)
10. Крис Бёрд (экс-чемпион мира по версии IBF)
Популярное сейчас
- Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
- ВИДЕО. Российский беспилотник пролетел низко над стадионом Металлист
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Усик не поздоровался с украинским футболистом. Реакция спортсмена попала на видео
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола