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Бывший тренер Фьюри: Временами мне казалось, что преимущество на стороне Тайсона

Бокс

Но многие уверенно говорили об Усике

Бывший тренер Фьюри: Временами мне казалось, что преимущество на стороне Тайсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бен Дэвисон, бывший тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о поражении британца в реванше с украинцем Александром Усиком.

"Это был чертовски близкий бой. Я не считал раунды, и мне не нравится, когда люди рассуждают без чисел. Я не считал, но, по моим ощущениям, всё было очень близко. Временами мне казалось, что преимущество на стороне Тайсона, но многие уверенно говорили об Усике.

Достижения Усика? Он поставил себя в ряд с величайшими супертяжеловесами. Абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе, в супертяжёлом… Невероятно", — сказал Дэвисон в интервью на YouTube-канале Boxing Social.

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