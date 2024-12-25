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Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри

Бокс

Намечается интересный бой

Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, который следил за реваншем экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом весе Александра Усика, бросил вызов в сторону Фьюри, проигравшего Усику единогласным решением судей.

"Сейчас я хочу чтобы все увидели бой Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Это все, что имеет для меня значение в боксе на сегодня", — приводит слова Нганну ММА Insight.

Напомним, что первый бой между Фьюри и Нганну состоялся в октябре 2023 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Фьюри, побывав в нокдауне по ходу поединка.

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