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Тренер Деонтея Уайлдера рассказал о планах боксера на 2025 год
О завершении карьеры речь не идет
Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал о планах своего подопечного на 2025 год.
"Если Деонтей захочет продолжать, а я знаю, что он захочет, потому что бои у него в сердце, то 2025 год будет большим.
У него куча вариантов. Пусть вы и не видели его после поражения от Чжан Чжилэя, но у Деонтея всё равно куча вариантов, потому что он звезда бокса", — сказал Скотт в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.
Напомним, последний бой Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от китайца Чжан Чжилэя.
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