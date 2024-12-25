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Тренер Деонтея Уайлдера рассказал о планах боксера на 2025 год

Бокс

О завершении карьеры речь не идет

Тренер Деонтея Уайлдера рассказал о планах боксера на 2025 год

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал о планах своего подопечного на 2025 год.

"Если Деонтей захочет продолжать, а я знаю, что он захочет, потому что бои у него в сердце, то 2025 год будет большим.

У него куча вариантов. Пусть вы и не видели его после поражения от Чжан Чжилэя, но у Деонтея всё равно куча вариантов, потому что он звезда бокса", — сказал Скотт в интервью на YouTube-канале The Stomping Ground.

Напомним, последний бой Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от китайца Чжан Чжилэя.

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