Фрэнк Уоррен: Если Тайсон Фьюри решит завершить карьеру, то я его поддержу

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного завершения карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, который 21 декабря в Саудовской Аравии во второй раз подряд проиграл действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александру Усику.

"Если ты хочешь уйти на пенсию, так сделай это. Он уже делал это однажды, но потом вернулся. Он не мог вынести это время без бокса. Теперь, если он примет окончательное решение о заверении карьеры, я его поддержу", — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда Усик победил раздельным решением судей, а в реванше Александр выиграл уже единогласным судейским решением.