  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тимоти Брэдли: Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен, дайте шанс другим парням
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тимоти Брэдли: Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен, дайте шанс другим парням

Бокс

Экс-чемпион мира не считает украинского чемпиона непобедимым

Тимоти Брэдли: Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен, дайте шанс другим парням

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Тимоти Брэдли считает, что действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика нельзя называть величайшим, несмотря на его чистый послужной список и победы над такими боксёрами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

"Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен. Вам всем нужно остановиться с этим. Он провел буквально семь боев. Дайте шанс другим парням в тяжелом весе. Я понимаю, что у него есть титулы. Он вычистил дивизион в первом тяжелом весе. Я понимаю это. Теперь он перешел в супертяжёлый. Я бы не сказал, что он вычистил его тоже, он просто победил двух лучших парней в дивизионе, вот и всё", — приводит слова Брэдли Boxingnews24.

Напомним, что последний бой Усика состоялся 21 декабря в Саудовской Аравии, где он победил единогласным решением судей Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен: Если Тайсон Фьюри решит завершить карьеру, то я его поддержу
yellow-arrow
Тренер Деонтея Уайлдера рассказал о планах боксера на 2025 год
yellow-arrow
Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри
Александр Усик Тимоти Брэдли
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
SAID (Одесса)
25.12.2024 в 23:33
"він просто переміг двох найкращих хлопців у дивізіоні, ось і все" ну да, как бы, шел мимо, почему бы не победить?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
SAID (Одесса)
25.12.2024 в 23:33
"він просто переміг двох найкращих хлопців у дивізіоні, ось і все" ну да, как бы, шел мимо, почему бы не победить?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости