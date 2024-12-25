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Тимоти Брэдли: Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен, дайте шанс другим парням
Экс-чемпион мира не считает украинского чемпиона непобедимым
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Тимоти Брэдли считает, что действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика нельзя называть величайшим, несмотря на его чистый послужной список и победы над такими боксёрами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.
"Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен. Вам всем нужно остановиться с этим. Он провел буквально семь боев. Дайте шанс другим парням в тяжелом весе. Я понимаю, что у него есть титулы. Он вычистил дивизион в первом тяжелом весе. Я понимаю это. Теперь он перешел в супертяжёлый. Я бы не сказал, что он вычистил его тоже, он просто победил двух лучших парней в дивизионе, вот и всё", — приводит слова Брэдли Boxingnews24.
Напомним, что последний бой Усика состоялся 21 декабря в Саудовской Аравии, где он победил единогласным решением судей Фьюри.
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