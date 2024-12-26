Экс-чемпион мира: Усик не является прирожденным супертяжем

Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи прокомментировал победу Александра Усика (23-0; 14 КО) в поединке-реванше против Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует talkSPORT Boxing:

"Александр Усик – это великий боец ​​современности. Как я уже говорил ранее, он один из величайших бойцов нашего времени. Он победил всех, кто что-то значит в сверхтяжелом весе – Даниэля Дюбуа, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри. Да, он победил этих ребят дважды. И, знаете ли, если он снова встретится с Даниэлем Дюбуа, скорее всего, он снова его победит. Не обязательно, но возможно. Он невероятно искусный в своей манере боя.

Я хочу выложить все карты на стол, Усик не является врожденным сверхтяжеловесом. Он говорит о том, чтобы снова спуститься к тяжелому весу и, возможно, попытаться вернуть там чемпионский титул. Он – раздутый крузер. Он поднялся из тяжелого веса к сверхтяжелому, потому что его набор навыков намного превосходит любого сверхтяжеловеса сегодня.

Сейчас я не знаю, кто может победить Александра, потому что он заставляет всех сверхтяжеловесов выглядеть заурядными благодаря лучшим навыкам и невероятной выносливости.

У этого парня потрясающая выносливость, и, как я уже говорил, то, как он ведет себя как в ринге, так и за его пределами - это именно то, как должен вести себя чемпион мира в сверхтяжелом весе" - сказал Маккензи.