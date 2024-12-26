Промоутер Фьюри: Тайсон победил в несколько раундов, я пересмотрел бой

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен уверен, что его подопечный выиграл бой-реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Я просмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно, Тайсон победил в несколько раундов. Я общался со многими людьми, многими экспертами, и они полагают, что Тайсон победил. Я говорил с людьми из Америки, многие говорили, что Тайсон должен был выиграть. Француз Жан-Филипп Люстик написал мне сообщение, что Тайсон является победителем этого сражения. У всех разное видение" – сказал Уоррен.