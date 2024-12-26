  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Фьюри: Тайсон победил в несколько раундов, я пересмотрел бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Фьюри: Тайсон победил в несколько раундов, я пересмотрел бой

Бокс
Обновлено

Дядя Фрэнк совсем ослеп

Промоутер Фьюри: Тайсон победил в несколько раундов, я пересмотрел бой

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен уверен, что его подопечный выиграл бой-реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Я просмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно, Тайсон победил в несколько раундов. Я общался со многими людьми, многими экспертами, и они полагают, что Тайсон победил. Я говорил с людьми из Америки, многие говорили, что Тайсон должен был выиграть. Француз Жан-Филипп Люстик написал мне сообщение, что Тайсон является победителем этого сражения. У всех разное видение" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри.

По теме
yellow-arrow
"Не Усик, но точно легенда". Коноплянка сделал фото с выдающимся боксером
yellow-arrow
Экс-чемпион мира: Усик не является прирожденным супертяжем
yellow-arrow
Тимоти Брэдли: Усика нельзя называть величайшим боксером всех времен, дайте шанс другим парням
Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости