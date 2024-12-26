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Хирн рассказал о своем фаворите в поединке Дюбуа-Паркер
Это важно для Усика
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3; 23 КО). Его слова цитирует boxing247:
"Я действительно не вижу других боев для Александра Усика. Но одно могу сказать: я не думаю, что Даниэль обязательно победит Джозефа Паркера.
Думаю, что Паркер сейчас находится в потрясающей форме и очень уверен в себе. Конечно, Дюбуа сейчас достаточно уверен в своих силах и возможностях.
Если говорить о будущем Александра Усика, думаю, что он попытается вернуть пояс, от которого ему пришлось отказаться" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Нганну
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