Хирн рассказал о своем фаворите в поединке Дюбуа-Паркер

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3; 23 КО). Его слова цитирует boxing247:

"Я действительно не вижу других боев для Александра Усика. Но одно могу сказать: я не думаю, что Даниэль обязательно победит Джозефа Паркера.

Думаю, что Паркер сейчас находится в потрясающей форме и очень уверен в себе. Конечно, Дюбуа сейчас достаточно уверен в своих силах и возможностях.

Если говорить о будущем Александра Усика, думаю, что он попытается вернуть пояс, от которого ему пришлось отказаться" – сказал Хирн.