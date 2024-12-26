Экс-чемпион мира – о Фьюри: Как ты можешь выглядеть так в поединке

Бывший чемпион мира Карл Фремптон прокомментировал подготовку Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Если оценивать выступление в ринге, то Тайсон должен был более агрессивно вести себя. Я разочарован размером Фьюри, его весом. Разочарованный тем, как он выглядел. Как можно выглядеть так глупо? Он очень быстро устал, потому что был тяжел на ногах. Тащить на себе такую ​​массу – это не шутка. Это главная проблема, почему Тайсон проиграл.

Я уверен, что Фьюри тяжело работал в тренировочном лагере, он провел невероятное количество спаррингов. Может, он слишком много ест? Есть боксеры с хорошим телом и тогда легче держать себя в форме. Но если ты тяжело тренируешься, ежедневно проводишь в зале, как ты можешь выглядеть так в поединке? Не понимаю этого" – сказал Фремптон.