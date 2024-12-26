  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бывший тренер Джошуа дал советы британцу по поводу его дальнейшей карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Джошуа дал советы британцу по поводу его дальнейшей карьеры

Бокс
Обновлено

Правильные слова

Бывший тренер Джошуа дал советы британцу по поводу его дальнейшей карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Тони Симс дал советы своему бывшему подопечному по поводу его дальнейшей карьеры. Слова специалиста цитирует boxingnews24:

"Энтони очень, очень богат. Возможно, он самый богатый человек, приезжавший из его региона. Ему больше не нужно драться, но если "Ей Джей" решит иначе, то будет смотреть только в сторону Тайсона Фьюри" – сказал Симс.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о своем фаворите в поединке Дюбуа-Паркер.

По теме
yellow-arrow
Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье
yellow-arrow
Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине
yellow-arrow
Экс-чемпион мира – о Фьюри: Как ты можешь выглядеть так в поединке
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости