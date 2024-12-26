Бывший тренер Джошуа дал советы британцу по поводу его дальнейшей карьеры

Экс-тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Тони Симс дал советы своему бывшему подопечному по поводу его дальнейшей карьеры. Слова специалиста цитирует boxingnews24:

"Энтони очень, очень богат. Возможно, он самый богатый человек, приезжавший из его региона. Ему больше не нужно драться, но если "Ей Джей" решит иначе, то будет смотреть только в сторону Тайсона Фьюри" – сказал Симс.