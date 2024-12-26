Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) снова заговорил о религии. В этот раз спортсмен вступил в заочную перепалку с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием.

"Яркий пример того, когда на белом говорят черное!"

Эпифаний : Идеальная реформа, не разделившая общество?

Ломаченко : Разделила и продолжает разделять!

Эпифаний : Единицы, которые остались праздновать по старому календарю?

Ломаченко : Нет, нас не единицы, нас миллионы!

Эпифаний : Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, чтобы этот процесс проходил мирно и спокойно, без противостояния, потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт.

Ломаченко : Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда били стариков и женщин, после чего захватывали Наши Храмы! Очень интересно заметил ведущий: "Но иногда служители "Московской Церкви" физически препятствуют общинам вернуть себе свое". Служители Московской церкви в России, а у нас служители Украинской Церкви. И физически не мешают, а защищают свои храмы, которые построили с людьми. Это все равно, что вы придете к людям в дом и скажите им, что они не так живут у себя дома, и насильно отнимете у них дом.

Эпифаний : Высокая свобода вероисповедания?

Ломаченко : Нет, идут сильные преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, верные христиане видят происходящее и понимают, где настоящая Апостольская Церковь!

Эпифаний : Несколько человек против перехода, а большинство за?

Ломаченко : Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь, проповедующую насилие и ненависть.

Эпифаний : Иногда случаются неприятные инциденты?