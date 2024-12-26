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Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине
Вагончик тронется, мозги останутся
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) снова заговорил о религии. В этот раз спортсмен вступил в заочную перепалку с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием.
"Яркий пример того, когда на белом говорят черное!"
Эпифаний: Идеальная реформа, не разделившая общество?
Ломаченко: Разделила и продолжает разделять!
Эпифаний: Единицы, которые остались праздновать по старому календарю?
Ломаченко: Нет, нас не единицы, нас миллионы!
Эпифаний: Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, чтобы этот процесс проходил мирно и спокойно, без противостояния, потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт.
Ломаченко: Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда били стариков и женщин, после чего захватывали Наши Храмы! Очень интересно заметил ведущий: "Но иногда служители "Московской Церкви" физически препятствуют общинам вернуть себе свое". Служители Московской церкви в России, а у нас служители Украинской Церкви. И физически не мешают, а защищают свои храмы, которые построили с людьми. Это все равно, что вы придете к людям в дом и скажите им, что они не так живут у себя дома, и насильно отнимете у них дом.
Эпифаний: Высокая свобода вероисповедания?
Ломаченко: Нет, идут сильные преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, верные христиане видят происходящее и понимают, где настоящая Апостольская Церковь!
Эпифаний: Несколько человек против перехода, а большинство за?
Ломаченко: Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь, проповедующую насилие и ненависть.
Эпифаний: Иногда случаются неприятные инциденты?
Ломаченко: Не иногда, а в большинстве случаев, если не у всех. Мир всем!
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