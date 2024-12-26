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Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине

Бокс
Обновлено

Вагончик тронется, мозги останутся

Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) снова заговорил о религии. В этот раз спортсмен вступил в заочную перепалку с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием.

"Яркий пример того, когда на белом говорят черное!"

Эпифаний: Идеальная реформа, не разделившая общество?

Ломаченко: Разделила и продолжает разделять!

Эпифаний: Единицы, которые остались праздновать по старому календарю?

Ломаченко: Нет, нас не единицы, нас миллионы!

Эпифаний: Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, чтобы этот процесс проходил мирно и спокойно, без противостояния, потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт.

Ломаченко: Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда били стариков и женщин, после чего захватывали Наши Храмы! Очень интересно заметил ведущий: "Но иногда служители "Московской Церкви" физически препятствуют общинам вернуть себе свое". Служители Московской церкви в России, а у нас служители Украинской Церкви. И физически не мешают, а защищают свои храмы, которые построили с людьми. Это все равно, что вы придете к людям в дом и скажите им, что они не так живут у себя дома, и насильно отнимете у них дом.

Эпифаний: Высокая свобода вероисповедания?

Ломаченко: Нет, идут сильные преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, верные христиане видят происходящее и понимают, где настоящая Апостольская Церковь!

Эпифаний: Несколько человек против перехода, а большинство за?

Ломаченко: Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь, проповедующую насилие и ненависть.

Эпифаний: Иногда случаются неприятные инциденты?

Ломаченко: Не иногда, а в большинстве случаев, если не у всех. Мир всем!

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Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
26.12.2024 в 14:54
заочна перепалка на релігійну тематику?! - це щось нове в релігіознавстві; питання і відповіді опонентів наводять на сум і розчарування і далекі від реалій війни в Україні; нам тільки ще не хватало війни з релігійних поглядів особливо дивлячися на поведінку ворога і їх духовного наставника гундяєва; правда у кожного своя, а істиною володіє Бог - надіюся, що цей постулат знають опоненти; і останнє без історії, доказів, прикладів, свідчень свідків і т.п - заочна перепалка не більше перепалки і хайпу для охочих на смажене;
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Комментарии 1
zubrenok1956 (житомир)
26.12.2024 в 14:54
заочна перепалка на релігійну тематику?! - це щось нове в релігіознавстві; питання і відповіді опонентів наводять на сум і розчарування і далекі від реалій війни в Україні; нам тільки ще не хватало війни з релігійних поглядів особливо дивлячися на поведінку ворога і їх духовного наставника гундяєва; правда у кожного своя, а істиною володіє Бог - надіюся, що цей постулат знають опоненти; і останнє без історії, доказів, прикладів, свідчень свідків і т.п - заочна перепалка не більше перепалки і хайпу для охочих на смажене;
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