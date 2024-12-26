  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье

Бокс
Обновлено

Очень хорошо получилось

Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка провела фотосессию на испанском побережье, выбрав для этого необычный образ. Соответствующий пост Екатерина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что раньше Магучих поздравила всех с Рождеством и показала свои детские фото.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине
yellow-arrow
Бывший тренер Джошуа дал советы британцу по поводу его дальнейшей карьеры
yellow-arrow
Экс-чемпион мира – о Фьюри: Как ты можешь выглядеть так в поединке
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:23
Фотосессию выдержит не каждый. Тем более в погодных условиях испанского побережья.. респект!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:23
Фотосессию выдержит не каждый. Тем более в погодных условиях испанского побережья.. респект!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости