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Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье
Очень хорошо получилось
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка провела фотосессию на испанском побережье, выбрав для этого необычный образ. Соответствующий пост Екатерина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что раньше Магучих
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 14:23
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