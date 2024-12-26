Жена Усика покорила поклонников фотосессией на испанском побережье

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка провела фотосессию на испанском побережье, выбрав для этого необычный образ. Соответствующий пост Екатерина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что раньше Магучих поздравила всех с Рождеством и показала свои детские фото.