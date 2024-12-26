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BoxRec обновили рейтинг Р4Р, Усик – тринадцатый

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BoxRec обновили рейтинг Р4Р, Усик – тринадцатый

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный портал BoxRec обновил список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Лидером списка стал японец Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО), вторая позиция у мексиканца Каннело Альвареса (62-2-2; 39 КО), а ТОП-3 замкнул американец Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО).

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) занял в списке только 13-ю позицию.

ТОП-10 боксеров P4P от BoxRec:

1. Наоя Иноуэ (Япония): 28-0, 25 КО – второй более легкий вес;

2. Каннело Альварес (Мексика): 62-2-2, 39 КО – суперсредний вес;

3. Джервонта Дэвис (США): 30-0, 28 КО – легкий вес;

4. Теренс Кроуфорд (США): 41-0, 31 КО – первый средний вес;

5. Артур Бетербиев (Канада): 21-0, 20 КО – полутяжелый вес;

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13. Александр Усик (Украина): 23-0, 14 КО – супертяжелый вес;

15. Василий Ломаченко (Украина): 18-3, 12 КО – легкий вес.

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