Тедди Атлас: Гвоздик находится на другом этапе своей жизни

Американский тренер Тедди Атлас высказался о поражении украинского экс-чемпиона мира Александра Гвоздика (20-2, 16 КО) от американского временного чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО).

"Гвоздик находится на другом этапе своей жизни, он старше, но в бою с Бенавидесом продемонстрировал то же мужество и сердце, что было и под моим руководством. Очевидно, что он другой боец сейчас, но я заметил, что он старался касаться соперника, а не бить сквозь него. Что бы это могло означать?

Возможно, его намерения были больше направлены на выживание, чем на победу, только он знает. Его заслуга в том, что он активизировался позже в бою, особенно после длительного перерыва в активности. Хотя нескольких разминочных боев было недостаточно, чтобы подготовиться к бою с непобедимым, уверенным в себе бойцом, таким как Бенавидес", - сказал Атлас.

Напомним, что в июне 2024 года Гвоздик проиграл Бенавидесу решением судей.