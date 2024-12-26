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Рафаэль Надаль заговорил о работе тренера

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Испанец завершил карьеру теннисиста

Рафаэль Надаль заговорил о работе тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, рассматривает ли возможность в будущем тренировать игрока ATP.

"Никогда не говори "никогда". Прямо сейчас мне ещё рано думать о таких вещах. Мне просто нужно организовать свою жизнь. В данный момент я не вижу себя ни в одном проекте вроде этого, но не знаю, как будет складываться моя жизнь через год, два, три", — приводит слова Надаля Arab News.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре.

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Рафаэль Надаль
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