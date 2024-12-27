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УЕФА заблокировали видео боя Усик-Фьюри из-за нарушения авторских прав
Что они там нашли
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Главный организатор поединка между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО), глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил на своей странице в You-Tube видео главного реванша века.
Однако спустя некоторое время материал был заблокирован. УЕФА заблокировал его на основе законодательства об авторском праве. Что именно было нарушено в этом видео по отношению к УЕФА – до сих пор неизвестно.
Турки Аль аш-Шейх уже разместил новое видео боя, оно доступно всем фанатам бокса.
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