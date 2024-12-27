УЕФА заблокировали видео боя Усик-Фьюри из-за нарушения авторских прав

Главный организатор поединка между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО), глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил на своей странице в You-Tube видео главного реванша века.

Однако спустя некоторое время материал был заблокирован. УЕФА заблокировал его на основе законодательства об авторском праве. Что именно было нарушено в этом видео по отношению к УЕФА – до сих пор неизвестно.

Турки Аль аш-Шейх уже разместил новое видео боя, оно доступно всем фанатам бокса.