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Известный тренер рассказал, как можно победить Усика
Интересное мнение
Фото: Getty Images
Известный американский тренер Малик Скотт рассказал, как по его мнению нужно боксировать, чтобы победить украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует канал YSM Sports Media:
"Прямо сейчас мне тяжело назвать того боксера, кто может победить Усика. Почему? Эти огромные спортсмены не меняют своего мнения и преувеличивают значимость размера в боксе. Они не побьют украинца, если будут так думать дальше.
Если ты думаешь, что тебе нужно быть большим, чтобы избить Усика, ты ошибаешься. Ты узнаешь, что ошибаешься, как только выйдешь на ринг с Александром. Все дело в навыках.
Я провел с Усиком 8–11 тренировочных лагерей. Я был с ним везде: в Украине, США. Я помню, когда он был чемпионом крузервейта, его команда еще тогда планировала поединки в супертяжелом дивизионе" – сказал Скотт.
Напомним, что ранее УЕФА
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