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Экс-тренер Гвоздика посоветовал Усику завершить карьеру

Бокс
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Александр просто так не уйдет

Экс-тренер Гвоздика посоветовал Усику завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский специалист Тедди Атлас дал совет украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует SecondsOut:

"Будь я Усиком, я бы сказал: "Иду на закат". Это идеально. Ты сражался со всеми, заработал кучу денег, сделал все возможное, представлял свою страну – просто иди.

Но этого не произойдет. По разным причинам. Мы точно знаем одно – он большой боец, один из лучших. Он чемпион мира в сверхтяжелом весе" – сказал Атлас.

Напомним, ранее известный тренер рассказал, как можно победить Усика.

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