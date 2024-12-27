Экс-тренер Гвоздика посоветовал Усику завершить карьеру

Известный американский специалист Тедди Атлас дал совет украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО). Его слова цитирует SecondsOut:

"Будь я Усиком, я бы сказал: "Иду на закат". Это идеально. Ты сражался со всеми, заработал кучу денег, сделал все возможное, представлял свою страну – просто иди.

Но этого не произойдет. По разным причинам. Мы точно знаем одно – он большой боец, один из лучших. Он чемпион мира в сверхтяжелом весе" – сказал Атлас.