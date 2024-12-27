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Розье – о бое Усик-Фьюри: Возможно, Тайсону пора завершить карьеру

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Есть и такой вариант

Розье – о бое Усик-Фьюри: Возможно, Тайсону пора завершить карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный тренер Андре Розье прокомментировал победу украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Честно говоря, я считаю, что Усик выиграл это сражение. На мой взгляд, реванш был несколько менее увлекательным, чем первый поединок. Я не знаю, что происходит с Фьюри. Он не нажал на педаль газа. Тайсон был больше, он мог весь бой висеть на Усике и победить таким образом. Я не знаю, о чем думал Фьюри. Возможно, для него пора завершить карьеру.

Это Фьюри проиграл или Усик победил? Думаю, частично оба варианта. Усик делал то, что ему нужно было делать. А Фьюри не делал то, что должен был делать он" – сказал Розье.

Напомним, что ранее экс-тренер Гвоздика посоветовал Усику завершить карьеру.

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