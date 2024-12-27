Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Розье – о бое Усик-Фьюри: Возможно, Тайсону пора завершить карьеру
Есть и такой вариант
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный тренер Андре Розье прокомментировал победу украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).
"Честно говоря, я считаю, что Усик выиграл это сражение. На мой взгляд, реванш был несколько менее увлекательным, чем первый поединок. Я не знаю, что происходит с Фьюри. Он не нажал на педаль газа. Тайсон был больше, он мог весь бой висеть на Усике и победить таким образом. Я не знаю, о чем думал Фьюри. Возможно, для него пора завершить карьеру.
Это Фьюри проиграл или Усик победил? Думаю, частично оба варианта. Усик делал то, что ему нужно было делать. А Фьюри не делал то, что должен был делать он" – сказал Розье.
Напомним, что ранее экс-тренер Гвоздика
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Более 1600 оккупантов и система ПВО. Генштаб подсчитал вражеские потери в Украине за сутки
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- Дюбуа дал хороший совет Тайсону Фьюри после поражения от Усика
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня