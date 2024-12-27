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ESPN обновили рейтинг Р4Р, Усик – первый
Сохраняем лидерство
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Известный спортивный телеканал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Лидерство сохранил чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО).
Вторая позиция у американца Теренса Кроуфорда, а ТОП-3 замыкает японец Наоя Иноуэ.
Рейтинг P4P от ESPN:
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Артур Бетербиев
5. Сауль Альварес
6. Дмитрий Бивол
7. Джесси Родригес
8. Джервонта Дэвис
9. Шакур Стивенсон
10. Дзунто Накатани
Напомним, что ранее BoxRec
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