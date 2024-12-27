Богачук: Хочу доказать, что лучший в первом среднем весе

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2; 24 КО) прокомментировал победу в поединке против Ишмаэля Дэвиса (13-2; 6 КО) и поделился своими планами на будущее. Его слова цитирует worldboxingnews:

"Я был очень счастлив сразиться на этой большой арене во время поединка Усик - Фьюри 2. Я хочу доказать, что лучший в первом среднем весе, и этот нокаут – еще один шаг к этой цели.

Я был рад представлять свою страну в ринге и также очень счастлив, что Усик выиграл свой бой и остался чемпионом мира в тяжелом весе. Я очень благодарен Турки Аль аш-Шейху за эту возможность и за его обещание включить меня в это событие" – сказал Сергей.