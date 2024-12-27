  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Мы готовились к бою с Джейком Полом девять месяцев
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Мы готовились к бою с Джейком Полом девять месяцев

Бокс

Американец высказался о прошедшем поединке

Майк Тайсон: Мы готовились к бою с Джейком Полом девять месяцев

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон высказался о поединке с Джейком Полом, который состоялся в середине ноября этого года.

"Это было действительно здорово. Мы были на седьмом небе от счастья, мы были так взволнованы. Но потом бой закончился, и всё. Я был немного в депрессии. Необходимо возвращаться к повседневной жизни. А ведь мы готовились к этому девять месяцев", — приводит слова Тайсона Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом продолжался все восемь раундов (каждый по две минуты) и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Богачук: Хочу доказать, что лучший в первом среднем весе
yellow-arrow
ESPN обновили рейтинг Р4Р, Усик – первый
yellow-arrow
Розье – о бое Усик-Фьюри: Возможно, Тайсону пора завершить карьеру
Майк Тайсон Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости