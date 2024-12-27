Майк Тайсон: Мы готовились к бою с Джейком Полом девять месяцев

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон высказался о поединке с Джейком Полом, который состоялся в середине ноября этого года.

"Это было действительно здорово. Мы были на седьмом небе от счастья, мы были так взволнованы. Но потом бой закончился, и всё. Я был немного в депрессии. Необходимо возвращаться к повседневной жизни. А ведь мы готовились к этому девять месяцев", — приводит слова Тайсона Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом продолжался все восемь раундов (каждый по две минуты) и завершился победой Джейка единогласным решением судей.