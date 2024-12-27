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Экс-чемпион мира: Очень хочется верить, что Тайсон Фьюри уйдет на пенсию

Бокс
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Такое решение было бы логичным

Экс-чемпион мира: Очень хочется верить, что Тайсон Фьюри уйдет на пенсию

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч дал свой комментарий по поводу возможного поединка между двумя британскими экс-чемпионами в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Очень хочется верить, что Тайсон Фьюри после этих двух неудачных поединков с Александром Усиком уйдёт на пенсию. У него была замечательная карьера, он многое сделал в нашем деле.

Но я бы не был против посмотреть его бой против Энтони Джошуа, прежде чем он окончательно уйдёт из бокса. Не уверен, что они соберут полный стадион «Уэмбли", однако это точно был бы громкий бой.

Но если смотреть со спортивной стороны, то для меня это не большой бой. Это как бы бой двух сбитых лётчиков. А Джошуа после этого ещё и был добит Даниэлем Дюбуа, после чего вообще пропал из виду", — приводит слова Фроча Boxing Scene.

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