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Александр Усик попал на обложку журнала Forbes Ukraine

Бокс

Украинец провел отличный год

Александр Усик попал на обложку журнала Forbes Ukraine

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) попал на обложку журнала Forbes Ukraine.

Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся 21 декабря он снова одержал победу над экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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