Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик попал на обложку журнала Forbes Ukraine
Украинец провел отличный год
Фото: Getty Images
Украинский чемпион по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) попал на обложку журнала Forbes Ukraine.
Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся 21 декабря он снова одержал победу над экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Мудрик нашел клуб, в котором будет поддерживать форму
- "Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000