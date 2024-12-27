Александр Усик попал на обложку журнала Forbes Ukraine

Украинский чемпион по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) попал на обложку журнала Forbes Ukraine.

Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся 21 декабря он снова одержал победу над экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

